Multe sostituite da ore di volontariato, la proposta di Azione e Rete Civica

Al posto delle multe, ore come volontari in strada per segnalare gli eccessi di velocità ai vigili urbani. E’ la proposta presentata ieri da Azione e Rete civica, forze entrambe critiche rispetto alla ‘Città 30’ voluta da Matteo Lepore. Calendiani e civici di centrodestra hanno presentato un dossier contro il progetto del Comune, nella certezza che scendere a zero morti sulle strade sia "sfortunatamente solo un’utopia". Di qui anche proposte alternative. Secondo il numero uno cittadino di Azione, Andrea Forlani, i multati-volontari potrebbero scattare sia che si vada avanti con la Città 30 sia in caso di un clamoroso ripensamento del Comune. "Proponiamo che, dato che le norme lo consentono, si convertano le multe per eccesso di velocità in lavori socialmente utili e si mandi chi viene multato in strada come volontario, per individuare gli eccessi di velocità. Questo – ha detto Forlani – permetterebbe di aumentare i controlli. Nessuno potrà dire che il Comune vuol fare cassa e la situazione migliorerebbe di molto".

La "bassa velocità aumenta la distrazione", ha detto convintamente il consigliere regionale Marco Mastacchi, che ha invece rilevato diverse "anomalie" tra i dati utilizzati per sostenere la riforma. "Sono stati usati dati sull’incidentalità includendo anche la tangenziale-autostrada, ben sapendo che la zona 30 non potrà incidere in quel caso". Alla base del traffico, ha osservato poi Alessandro Arena Chilardi di Azione, ci sono le ben note "carenze infrastrutturali nel trasporto pubblico". Di lì, per civici e calendiani, bisognerebbe partire. Infine tram e Passante. "Quello ‘di mezzo’ non mi piace, era molto meglio l’anello a Sud – ha detto Mastacchi –. Sul tram vigileremo".

pa. ros.