Multe in via Andrea Costa a Bologna, annullati quasi 200 verbali del 4 maggio

Bologna, 29 giugno 2023 – Multe a valanga dopo la riapertura dei varchi il 4 maggio, ma il Comune le annulla tutte.

Una cancellazione decisa d'ufficio in autotutela. Nel dettaglio, dei 196 verbali relativi alle violazioni accertate sulla corsia preferenziale di via Andrea Costa per la giornata del 4 maggio. Riavvolgendo il nastro, il Comune decise – il 3 maggio – di spegnere gli ’occhi’ di Rita sulle preferenziali del tratto aperto di via Saffi, poi via Porrettana, via Saragozza e via Andrea Costa. ’Occhi’ che, però, nonostante una viabilità complicata con via Saffi ancora chiusa, vennero riaperti il giorno successivo, dalla mezzanotte del 4 maggio.

Da lì arrivò un numero di violazioni anomalo che si è registrato solo su quella preferenziale e non sulle altre della zona ovest della città che ugualmente erano state aperte nella giornata precedente a causa dell’alluvione.

La decisione è stata assunta dalla Polizia locale in considerazione dell’alto numero di sanzioni riconducibili ad una giornata caratterizzata dalla gestione in emergenza della viabilità che può aver determinato spaesamento tra gli automobilisti rispetto alla possibilità di percorrere la corsia.

Chi ha già ricevuto la multa non deve quindi procedere al pagamento e chi l’avesse già pagata potrà chiedere il rimborso.