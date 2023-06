Multe via Pec a Bologna, ancora caos. "Così troppa confusione"

Bologna, 14 giugno 2023 – “Preferivo di gran lunga la classica raccomandata in busta verde". Qualcuno borbotta, qualcun altro reclama a gran voce. Lunedì mattina, davanti agli sportelli della Polizia Locale in via Enzo Ferrari, le prime lamentele non si sono fatte attendere: se la posta elettronica certificata (Pec) è ancora uno strumento sottovalutato da tanti (non tutti, infatti, ricordano di consultarla con regolarità) ricevere la notifica delle sanzioni per violazione del Codice della strada proprio attraverso questo strumento, non ha decisamente messo di buonumore chi si ritrova ora a fare i conti con multe salate.

Ed è costretto, così, a pagare una cifra ben superiore a quella che invece si sarebbe dovuta sborsare non appena ricevuta la notifica. I solleciti per i mancati pagamenti – questi, al contrario, ricevuti in forma cartacea – hanno infatti scatenato i primi caos. E di conseguenza, anche le prime file per avere chiarimenti.

"Non ero a conoscenza di questo cambiamento – commenta una cittadina in coda – e ora mi ritrovo all’improvviso a dover sborsare 1500 euro, per un complesso di dodici multe. Ho una Pec, è vero, ma non ero al corrente di questa modalità. Se lo avessi saputo, l’avrei consultata più spesso e certamente non avrei commesso le stesse infrazioni, ritrovandomi dopo un anno a dover sborsare questa cifra, a cui si dovrà sommare una maggiorazione". "Ho fatto due più due quando ho letto l’articolo sul Carlino – spiega Giuseppe Franzoni –. Io non uso spesso il computer, quindi non sono riuscito a scoprire in tempo di aver ricevuto due multe, una nel 2021 e una nel 2022, prima di ricevere il sollecito di pagamento in buchetta. Anche il denaro da sborsare è quindi aumentato. Non la trovo una modalità corretta".

Così anche Ettore Cammarata, che riavvolge il nastro: "Un totale di quattrocento euro – spiega – per una multa di più di un anno fa e di cui, per lo stesso lasso di tempo, non ne ero mai venuto a conoscenza. Ho ricevuto, infatti, soltanto il sollecito di pagamento in forma cartacea: spero almeno di non dover pagare la maggiorazione. Sono venuto qui da Imola per saperne di più e avere chiarimenti". Contrario alle multe via Pec anche Raffaele Coltelli: "Sono in attesa da diverso tempo – conferma il cittadino – e ho da chiarire diversi aspetti, perché questa modalità crea fin troppa confusione". A emergere durante l’attesa in coda, inoltre, sono anche alcune lamentele riguardo l’organizzazione: "Si perde un’infinità di tempo in attesa, non ci sono bigliettini con i numeri per prenotarsi – spiega Antonio Sinopoli – e a regnare, in questo modo, è il caos".