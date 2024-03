Municipi più ‘virtuosi’,. Bologna socio onorario

Bologna è stata insignita del titolo di Comune socio onorario dall’associazione Comuni virtuosi, in occasione dell’Assemblea ordinaria dei soci tenutasi lo scorso giovedì 29 febbraio. L’associazione Comuni Virtuosi promuove la condivisione delle buone prassi e la contaminazione tra esperienze locali, nella convinzione che dall’emulazione di progetti vincenti passi un’accelerazione per una sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei decisori politici locali e nazionali. "Bologna ha fatto una scelta coraggiosa – ha dichiarato Elena Carletti, sindaca di Novellara (Reggio Emilia) e presidente della rete – che guarda alle migliori esperienze europee. Gli studi ed il monitoraggio dei dati permetteranno certamente di valutare l’impatto di questo provvedimento. Accogliamo quindi con convinzione il Comune come socio onorario, perché ha saputo interpretare l’urgenza di cambiamento per affermare il bene comune".

"Un riconoscimento che accogliamo con grande piacere – afferma il sindaco Matteo Lepore – perché arriva da una rete di comunità locali che condivide buone pratiche e aiutano le amministrazioni a crescere insieme nella qualità delle politiche che mettono in campo. La Città 30 non è solo un limite di velocità, ma un impegno che si sostanzia nel rendere più sicure e vivibili le strade delle nostre città, anche attraverso importanti investimenti di riqualificazione".