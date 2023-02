Municipio di Padulle, in mostra i lavori di due artisti del territorio

Porte aperte per ’Municipio in Arte’ 2023 a Sala Bolognese. Sabato alle 16, l’inaugurazione nella Sala Consiliare del Comune, a Padulle di Sala Bolognese. Un’iniziativa dell’amministrazione comunale in collaborazione con la Delegazione Ant di Sala Bolognese. "Ieri... e oggi" è il tema di quest’anno, che vedrà al centro della scena il dialogo tra le opere e i punti di vista, appartentemente opposti, di due artisti del nostro territorio, Argo Forni, classe 1921, uno tra i maggiori artisti emiliani del XX secolo e Serena Gamberini, giovane artista salese. Sarà presente anche l’artista Serena Gamberini. Potrete ammirare le opere dei due artisti fino a sabato 25 febbraio partecipando ad una delle visite guidate previste nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì, ore 10, sabato, alle ore 10 e alle ore 16, domenica, ore 16.