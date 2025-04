Muore a 19 anni in ospedale a Bologna, ipotesi abuso di alcol. Si indaga

Bologna, 26 aprile 2025 – Morte sospetta di un 19enne, ipotesi abuso di alcol: indagano i carabinieri. È successo questa notte: si è tentato di tutto per salvare il ragazzo, invano.

I carabinieri del Nucleo Investigativo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno avviato le indagini per risalire alle cause di questa morte sospetta, avvenuta al pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’ospedale Maggiore. È successo questa notte, intorno alla mezzanotte, quando i carabinieri sono stati informati dai sanitari del 118 che un giovane, soccorso qualche ora prima in via Buozzi, zona Barca e trasportato in ambulanza nella struttura sanitaria, è deceduto.

L’ipotesi, al momento, è che ci sia stato un abuso di alcol e in seguito a questo il giovane sarebbe andato in coma etilico, fino all’arresto cardiaco di questa notte.

I sanitari del 118 hanno provato a rianimare il ragazzo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Bisogna ora capire se il ragazzo abbia assunto altre sostanze o se ci siano altri motivi che possano avere portato al decesso. Il ragazzo è stato identificato dai carabinieri: si tratta di un 19enne di origini tunisine residente a Bologna.