Forti dolori allo stomaco, odissea negli ospedali: muore all’accettazione del Cau

Budrio (Bologna), 16 dicembre 2023 - Muore, forse per un problema cardiaco, mentre si trova all’accettazione del neonato Cau di Budrio. Inutili i tempestivi soccorsi e le manovre di rianimazione del personale del Cau.

L’uomo, l’85enne Gianluigi Boni, pensionato di San Lazzaro, è morto sul colpo accasciandosi al suolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto.

Da quanto si apprende l’uomo si era recato prima al pronto soccorso del Sant’Orsola: accusava un dolore allo stomaco.

Dopo sei ore di attesa al pronto soccorso aveva deciso di tornare a casa e rivolgersi al medico di famiglia.

Poco dopo, però, nella serata di ieri i dolori si sono fatti più intensi e l’85enne ha provato a recarsi al Cau dove, purtroppo, ha fatto solo in tempo ad arrivare.

Fd’I: “La Regione sospenda i Cau”

Allarme in Assemblea legislativa regionale, in Emilia-Romagna, dopo la morte ieri sera dell’85enne pensionato, stroncato da un malore al Cau di Budrio.

A intervenire è la capogruppo regionale Fd’i Marta Evangelisti, che scrive: "Di fronte al paziente deceduto al Cau di Budrio esprimiamo prima di tutto condoglianze ai familiari, provati dal lutto e da una situazione certamente non semplice da accettare. Riteniamo comunque doverosa da parte dell'azienda e della Regione una pausa di riflessione circa il funzionamento di queste nuove strutture che, come dimostra anche il decesso avvenuto, non pare alleggeriscano il carico dei Pronto soccorso, al cui interno i pazienti continuano a dover sopportare ore di attesa".

Rimarca Evangelisti: "Come Fratelli d'Italia ribadiamo quindi le perplessità già mostrate e la preoccupazione per quanto ancora potrebbe succedere".