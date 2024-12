Muore dopo la dimissione. Fatale un’emorragia: "Poteva essere evitata"

Il dato oggettivo è che il signor Andrea Degli Esposti, 72 anni, è morto in condizioni drammatiche. Da solo, accasciato nel bagno di casa sua, in un lago di sangue. Soltanto alcuni giorni dopo il suo corpo è stato ritrovato, dopo che un’amica, preoccupata perché non riusciva a contattarlo, ha chiamato carabinieri e vigili del fuoco. Che hanno fatto l’amara scoperta.

L’altro dato è che l’uomo, morto attorno al 4 settembre 2023 (forse tra l’1 e il 3), pochi giorni prima, il 28 agosto, era andato al pronto soccorso del Sant’Orsola, ricevendo una diagnosi di "anemia acuta in rettorragia persistente con emorroidi sanguinanti". Gli esami avevano rilevato una grave anemia e la mattina dopo gli erano state fatte due trasfusioni. Poi, era stato dimesso. Senza nuovi esami di valutazione dell’emoglobina e dei parametri vitali, ma con l’indicazione di rivolgersi al medico curante per un monitoraggio. Degli Esposti era riuscito a ottenere quell’appuntamento per il 4 settembre, ma non si presentò mai: era probabilmente già morto.

È questo il punto, secondo l’avvocato Gabriele Bordoni che assiste i cari del defunto, da approfondire. Sulla morte del 72enne è stato aperto un fascicolo, senza indagati, per capire se ci sia tata o meno una correlazione tra questa e i mancati esami da parte dei sanitari che l’avevano dimesso poco prima.

Il pm Luca Venturi aveva inizialmente chiesto l’archiviazione, alla luce anche della consulenza del medico legale Matteo Tudini, il quale, pur rilevando gli errori nella condotta dei sanitari, ha ritenuto impossibile affermare con certezza la causalità tra questi e il decesso. Il consulente incaricato dall’avvocato Bordoni, Marcello Della Valle, sostiene invece come la dimissione senza controlli sia stata imprudente e un più lungo ricovero avrebbe potuto evitare il violento episodio che ha portato al decesso di Degli Esposti. Così, è stata presentata opposizione all’archiviazione e la gip Maria Cristina Sarli ha disposto nuove indagini. "Questa non vuole essere una caccia alle streghe – così Bordoni –. Ma di fronte a un paziente già noto per quella patologia e in condizioni molto serie, attestarne le dimissioni senza accertarne il ripristino di valori ematici almeno accettabili è stato quanto meno imprudente. Bisogna chiarire se quella morte, in quelle tragiche circostanze, poteva essere evitata".