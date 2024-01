Muore durante il ricovero: inchiesta della Procura

Bologna, 12 gennaio 2034 – Deceduto dopo essere stato ricoverato in ospedale in seguito a un’influenza poi sfociata in polmonite. Secondo la moglie ci sono diverse questioni, dalla gestione del ricovero, alle scelte terapeutiche effettuate e anche nell’effettuazione dell’autopsia, che non sono chiare. Al fine di dissipare ogni dubbio, Alba Maldini, 58 anni, moglie di Claudio Bellettati, 62 anni, morto al Sant’Orsola il 23 dicembre, ha presentato denuncia in questura. "Il 4 dicembre abbiamo chiamato un’ambulanza perché mio marito era stato colpito da un’influenza che sembrava risolta e invece era nuovamente peggiorato, con svenimenti – racconta la donna –. Avendo subìto due trapianti di rene e avendo uno stent coronarico e problematiche al fegato, abbiamo ritenuto opportuno che andasse in ospedale. È stato portato al Pronto soccorso del Sant’Orsola, dove ci hanno detto che aveva la polmonite".

Da qui inizia il percorso che alla donna lascia più di un dubbio: "È rimasto in Medicina d’urgenza due giorni e mezzo: solo il 6 dicembre è stato trasferito in Nefrologia e il giorno dopo in Terapia intensiva. Il nefrologo mi aveva riferito che era grave, ma non in pericolo di vita e il trasferimento nel reparto intensivo avveniva perché avrebbe migliorato la situazione. E mi hanno detto che i farmaci antirigetto per il rene sarebbero stati sospesi. L’8 dicembre sono andata in ospedale e Claudio era intubato e sedato. Tutti i giorni chiedevo notizie e nel corso dei colloqui mi hanno riferito che la creatinina si era alzata parecchio e pensavano di fargli una seduta di dialisi che, però credo non sia mai stata fatta". Secondo il racconto di Alba Maldini, le cose precipitano al punto che i medici "due/tre giorni prima del decesso ci hanno avvertiti che forse era necessaria una tracheotomia per aiutarlo a respirare. Alle 22,30 del 22 dicembre mi hanno chiamata dall’ospedale perché era peggiorato. Alle 23, una volta arrivata, mi hanno detto che si era stabilizzato, ma – precisa – poteva di nuovo peggiorare perché c’era stato un decadimento di tutti gli organi. Alle 12.26 del 23 dicembre mi hanno detto che Claudio era deceduto da poco".

Nella stessa giornata Alba Maldini presenta la denuncia. Poi si apre tutto il capitolo dell’autopsia: "Doveva essere fatta il 2 gennaio, ma il medico ha rinunciato all’incarico per incompatibilità. Nominato un altro medico legale, l’esame dove essere eseguito l’8 gennaio e invece è stato fatto o il 5 o il 6 senza che io, il mio avvocato Simona Vivaldi Maimone e il consulente tecnico Barbara Balanzoni, venissimo avvisate. In più non è stata fatta la videoregistrazione dell’esame e, visto che è un atto irripetibile, non si può tornare indietro. Non capisco perché tale videoregistrazione non sia stata fatta. La salma di mio marito è ancora sotto sequestro. Non possiamo nemmeno fare il funerale". Ora la famiglia chiede che sia la Procura, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, a far luce sulla vicenda.