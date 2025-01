Muore durante la coronarografia. La Procura apre un’inchiesta: "Allergica al liquido a contrasto"

È morta al Maggiore, mentre si sottoponeva a un esame di routine. Una coronarografia con liquido a contrasto. Ma Manuela Piccoli, 61 anni, era allergica a quella sostanza. Ed è andata in choc anafilattico. Il suo cuore ha smesso di battere lo scorso 9 gennaio nella terapia intensiva dell’ospedale, dopo 80 minuti di inutili tentativi di rianimazione. E adesso la figlia e il compagno di Manuela, che si sono affidati all’avvocato Stella Pancari, vogliono fare chiarezza su cosa sia accaduto. Dopo la denuncia, presentata ai carabinieri della stazione di Ozzano, la Procura ha aperto un’inchiesta, coordinata dal pm Andrea De Feis, al momento contro ignoti, per accertare le cause della morte ed eventuali responsabilità da parte dei sanitari.

Stando a quanto ricostruito in denuncia dai famigliari, Manuela, che era residente a Monterenzio, l’8 gennaio era stata ricoverata all’ospedale Bellaria per svolgere alcuni accertamenti preliminari dopo che le era stato riscontrato un problema cardiaco in seguito al quale si sarebbe dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico per una calcificazione dell’aorta.

Il giorno successivo è stata quindi trasferita all’ospedale Maggiore, per effettuare, in mattinata, la coronarografia. "L’esame era previsto in mattinata – spiega l’avvocato Pancari –. Il compagno aveva provato a contattare Manuela già nel primo pomeriggio, senza avere risposta. Intorno alle 14,30 ha ricevuto una telefonata dal medico che stava effettuando l’esame e che gli ha detto di correre in ospedale, perché c’erano state delle complicazioni".

Solo dopo varie insistenze dell’uomo, lo stesso medico ha spiegato che la compagna era morta durante la coronarografia. I medici avevano tentato di rianimarla con un massaggio cardiaco, durato circa 80 minuti, senza riuscire a fare ripartire il suo cuore.

Nella denuncia i parenti hanno segnalato che Manuela avrebbe specificato ai sanitari di essere allergica al liquido di contrasto: una circostanza che adesso dovrà essere accertata, per chiarire cosa non sia funzionato. Ieri pomeriggio, intanto, è stata effettuata l’autopsia, affidata dalla Procura al medico legale, Marco Tudini. Alla perizia, come consulente di parte nominato dalla famiglia della donna, ha partecipato il medico legale Luca Pieraccini. Dovranno essere chiarite le cause della morte, anche in riferimento alle cure somministrate a Manuela e agli esami effettuati dalla donna.

Nicoletta Tempera