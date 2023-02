Incidente in A1 a Bologna, chi era la vittima

Muore nel tamponamento in Autosole

Bologna, 12 febbraio 2023 – Ancora una vittima della strada. Ancora un incidente mortale sulle autostrade del nodo bolognese. Questa volta la tragedia è avvenuta intorno alle 2 dell’altra notte nel tratto di A1 che attraversa la Valsamoggia, a Crespellano, in direzione nord. Stando a quanto rilevato dalla polizia stradale, il furgone su cui viaggiava Sergiu Sirbu, moldavo di 45 anni, condotto da un 51enne anche lui di origine moldava, mentre percorreva un tratto dove è presente un cantiere e si circola su due corsie, ha tamponato il tir di una ditta di Pescara che lo precedeva, guidato da un trentenne albanese.

L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Il furgone è finito sotto l’autoarticolato e per tirare fuori i due uomini all’interno è stato necessario l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco, che hanno tagliato la lamiera ed estratto il quarantacinquenne residente all’estero, ormai purtroppo deceduto, e il suo amico. In A1, assieme a pompieri e polstrada di Bologna e Modena, sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno constatato la morte di Sirbu e prestato soccorso all’altro uomo che era nel furgone, rimasto anche lui ferito nel tragico tamponamento.

Il 51enne, in condizioni di media gravità, è stato accompagnato all’ospedale Maggiore, dove si trova adesso ricoverato. Per consentire i soccorsi e spostare i due mezzi dalla carreggiata dell’autostrada sono state necessarie diverse ore di lavoro, durante le quali quel tratto, in direzione nord, è rimasto chiuso al traffico, con le ovvie ripercussioni per la viabilità, fino alle 6 del mattino.

In A1 è intervenuto anche personale tecnico di autostrade. Resta adesso da chiarire la causa che ha portato al tragico incidente: i poliziotti della polstrada dovranno, quando sarà in condizioni, ascoltare il conducente sopravvissuto del furgone, per cercare di capire come siano andati i fatti che hanno portato al devastante tamponamento. Se si sia trattato di un colpo di sonno, di una distrazione, o se il tir abbia inchiodato e il furgone non abbia fatto in tempo a frenare ed evitare l’impatto con il mezzo pesante. Come da prassi in questi casi, i due conducenti di furgone e tir verranno indagati per omicidio stradale.

In questo inizio del 2023, nel Bolognese sono state già sette le vittime della strada. Nel 2022 sono stati otto i camionisti vittime di incidenti mortali in regione, due dei quali nei tratti del nodo autostradale bolognese. "Tragedie legate al dilagare dell’e-commerce e quindi dell’aumento del traffico di merci su strada – spiega Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale –. Stando ai dati della polizia stradale, inoltre, sono cresciuti del 48 per cento rispetto al 2021 gli incidenti dovuti a tamponamenti".