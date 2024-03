Murada e De Silvestro. Al via per coronare una stagione d’oro

A poche ore dal via, la starting list della Sellaronda Skimarathon si arricchisce di altri due grandi nomi dello sci alpinismo italiano e internazionale. Si tratta delle azzurre Alba De Silvestro e Giulia Murada (nella foto), che oggi si presenteranno con ambizioni di risultato ai nastri di partenza della trentesima edizione della celebre maratona in notturna a coppie di sci alpinismo, forti dello splendido secondo posto conquistato recentemente alla Pierra Menta.

Lo start alla gara verrà dato alle 18 a Canazei, sede anche dell’arrivo al termine dei 42 chilometri.

In totale saranno 1100 gli atleti partecipanti, per un totale di 550 coppie iscritte. Numeri di assoluto spessore per l’evento organizzato dal comitato presieduto da Oswald Santin, che può contare sul prezioso supporto di un esercito di oltre 450 volontari. Detto di De Silvestro e Murada, iscritte dell’ultima ora, ad aprire l’elenco dei favoriti della prova maschile saranno i due alfieri del Centro Sportivo Esercito Michele Boscacci e Davide Magnini, quest’ultimo fresco di secondo posto alla Pierra Menta assieme a Robert Antonioli. Boscacci, valtellinese di Albosaggia, ha già vinto la Sellaronda Skimarathon nel 2022 in coppia con Matteo Eydallin, mentre Magnini prenderà il via da campione in carica affiancato nell’occasione da Eydallin.