Murales sul ciclismo vicino a San Luca. È bufera, alt Comune:: "Solo un sopralluogo"

Come celebrare il ciclismo, dopo essere riusciti a portare sotto le Due Torri il Tour de France? L’idea circolata in questi giorni è quella di un murales nel muro di cinta (di proprietà di un privato, ndr) dell’ex stazione di arrivo della funivia di fronte al Santuario della Madonna di San Luca. Secondo alcune indiscrezioni, raccolte da ’2dipicche.news’, sito critico nei confronti dell’amministrazione, a interessarsi della questione è il delegato al Turismo, Mattia Santori, che si sta muovendo per contattare un artista di fama. Del resto, in tanti chiedono di celebrare il ciclismo in città, e San Luca è certamente una vetta iconica. L’idea, però, non piace ai residenti: "Ci sono luoghi che, al di là della bellezza da tutelare, vanno rispettati per ciò che rappresentano. La basilica di San Luca è uno di questi, un monumento simbolico dei bolognesi e un importante luogo di culto. No al murales a San Luca, sì al dialogo per soddisfare tutti, non solo chi va in bicicletta. Non ci sono risorse per mettere in sicurezza le vie collinari, ma per un murales a San Luca, sì?", tuonano Francesco Cicognani Simoncini e Annamaria Cesari di Comicolli. Il Comune, interpellato sulla vicenda (oggi in question time ne chiederà conto anche la Lega) stoppa la polemica: "Non c’è alcun progetto di murales. È stato fatto solo un sopralluogo, non c’è alcun atto amministrativo. Di vero c’è soltanto l’idea di voler valorizzare la storia ciclistica della città".

Rosalba Carbutti