Muratore o manovale. Offerta per uomini e donne Azienda Sicilscavi di Spampinato Salvatore cerca un operaio edile muratore manovale per lavori di muratura. Requisiti: patente B, automunito, SPID o CIE. Scadenza: 6 ottobre. Luogo di lavoro: Marzabotto (BO). Contratto: tempo determinato. Candidarsi su Portale Lavoro per Te.