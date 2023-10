Muro contro muro sui Cau. La Cgil: "Così non si parte"

La battaglia sui Cau va avanti. Nel nostro territorio sono quattro le aperture previste entro l’anno: nei Pronto soccorso di Budrio e di Vergato, dove è prevista una conversione a partire dal 1° novembre, e nelle case della comunità del Navile e di Casalecchio. Ma le proteste dei sindacati fioccano numerose.

"Non ci sono le condizioni – osservano Marco Pasquini e Gaetano Alessi, rispettivamente segretario generale e responsabile comparto sanità della Fp Cgil di Bologna dopo l’incontro con l’Ausl – A oggi mancano ancora le istruzioni operative e il modello organizzativo. Per la trasformazione dei due Pronto soccorso di Budrio e Vergato in Cau, l’unica idea proposta dall’Azienda è sottrarre 5 unità infermieristiche a Budrio per destinarle a Vergato sulla base di disponibilità volontarie" e per le strutture del Navile e di Casalecchio "l’intenzione dell’Azienda è quella di chiedere trasferimenti volontari tra gli operatori dei Pronto soccorso della provincia e della centrale 118, senza però chiarire chi andrà a sostituirli in reparto". E sul versante " dei mezzi di soccorso avanzato (le ambulanze), pur mantenendo il numero dei mezzi, sulla città e in Pianura Est, saranno meno quelle con il medico a bordo" e "manca la campagna di sensibilizzazione della popolazione: l’unica cosa certa per l’Azienda è che con i Cau di Budrio e Vergato si parte dal 1° di novembre. Per noi – sottolineano i rappresentanti della Fp Cgil –, come abbiamo ribadito al termine dell’incontro, fino a che non ci saranno le condizioni, non si parte".

Entra in campo anche Antonella Rodigliano, segretaria territoriale del Nursind di Bologna e referente regionale del sindacato degli infermieri: "Siamo molto preoccupati e critici sulla riorganizzazione dell’emergenza-urgenza messa in atto dalla Regione con l’istituzione dei Cau: non c’è stato alcun coinvolgimento, non abbiamo capito quali sono le ragioni di questa scelta, né qual è l’obiettivo finale di chi l’ha presa". Secondo Massimo Aufieri, responsabile Uil Fpl Ausl Bologna, "sulla sanità e la valorizzazione del personale bisogna investire e avere chiaro un progetto di prospettiva, non si può più vivere alla giornata", tra l’altro, "non c’è chiarezza sui numeri degli infermieri necessari al funzionamento dei Cau".

Tira dritto Raffaele Donini: "La riforma non si ferma perché rappresenta l’unica alternativa alla chiusura dei Pronto soccorso o alla loro privatizzazione. Si va avanti anche a Bologna – precisa l’assessore regionale alle Politiche per la salute –, così come deciso all’unanimità da tutti i Comuni in Ctssm sulla base della proposta della Regione e dell’Asl e anche in virtù di una forte adesione al nostro interpello da parte del personale medico. Le richieste dei sindacati saranno oggetto di attenzione da parte dell’Ausl a livello locale, affinché vi sia la migliore organizzazione possibile e un adeguato percorso formativo del personale sanitario impiegato".