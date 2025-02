"Muro dell’azienda sul rinnovo del contratto integrativo". Mobilitazione alla Transtecno

La Fiom Cgil e le Rsu hanno proclamato lo stato di mobilitazione permanente all’azienda Transtecno Group di Anzola in via Caduti di Sabbiuno. Venerdì scorso si sono svolte le assemblee dei lavoratori della Transtecno Group unitamente alla Rsu aziendale e alla Fiom territoriale, che hanno avuto, secondo i sindacati, un esito fortemente negativo.

"Nello specifico – scrivono in una nota le sigle sindacali –, di fronte alla presentazione della piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo presentata dalla Rsu e votata all’unanimità da parte di tutte le lavoratrici e i lavoratori, l’azienda si è presentata con un sostanziale no su ogni richiesta. E’ stata data disponibilità esclusivamente a tre giorni di permessi non retribuiti per chi ha figli malati da 3 a 14 anni; a 50 euro di aumento sul massimale del premio di risultato: a 50 euro di welfare e infine a 50 centesimi di euro di aumento del buono pasto. Tutta questa abbondanza ovviamente nel corso dei tre anni di vigenza del contratto".

Transtecno Group progetta, produce e commercializza una gamma completa di soluzioni per la trasmissione di potenza: riduttori di velocità (vite senza fine, a ingranaggi cilindrici, ad assi ortogonali, pendolari, epicicloidali) e motori elettrici. In seguito all’acquisizione di due storiche aziende del settore, l’offerta è stata arricchita da rinvii angolari e martinetti meccanici.

A parere dei sindacati, Transtecno negli ultimi anni ha sempre fatto utili importanti e fa parte del Gruppo Interpump di Reggio Emilia, che fa profitti considerevoli. Pertanto, non sono state ritenute sufficienti le proposte della direzione. "Proclamiamo – aggiungono la Rsu e la Fiom territoriale – lo stato di mobilitazione permanente, con il blocco immediato dello straordinario. E verranno decise fermate in sciopero anche senza preavviso e manifestazioni davanti ai cancelli dell’azienda. Altre Rsu di aziende del Gruppo Interpump sul territorio, nei prossimi giorni, saranno informate e manifesteranno la propria solidarietà".

p. l. t.