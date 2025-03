Musei civici:. Degl’Innocenti lascia l’incarico

Nominata nel 2023 per gestire il nuovo sistema museale del Comune, voluto dal sindaco Lepore, Eva Degl’Innocenti lascerà l’incarico di dirigente del Settore Musei Civici a partire dal 1 giugno. Arrivata a Bologna a gennaio 2023, con un bando pubblico per la guida del nuovo settore, nato dalla soppressione dell’Istituzione Bologna Musei, ha gestito la riorganizzazione del sistema museale cittadino, anche attraverso la definizione del piano strategico presentato poche settimane fa. Alle spalle lunghi anni a Taranto per il rilancio del MarTa, dove era approdata sempre attraverso un bando. "Vorrei ringraziare il sindaco Matteo Lepore - dichiara Eva Degl’Innocenti - che mi ha sempre sostenuta nello svolgimento del mio lavoro, e tutte le colleghe e i colleghi con i quali ho condiviso questo percorso professionale molto sfidante. Motivi di carattere personale mi portano a fare valutazioni diverse per il prossimo futuro, ma sono molto contenta di questa esperienza a Bologna. Qui ho trovato colleghe e colleghi appassionati, e un sistema museale dalle grandi potenzialità, che sono certa continuerà a dare soddisfazioni, sia in termini di qualità e impatto della proposta culturale, che per quanto riguarda i risultati e i numeri".

"Il suo lavoro – ha commentato il primo cittadino – è stato prezioso a partire dalla fase di riorganizzazione del settore, fino al piano strategico dei musei, che traccia delle importanti linee di lavoro per il settore. Per me è un dispiacere doverla salutare perché in lei ho trovato un punto di riferimento pieno di stimoli e competenze".