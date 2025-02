Musei gratis e serate d’arte

L’arte è arrivata a Budrio. Appuntamento domani con ’Mercoledì dell’arte’, in Pinacoteca, per una serata dedicata a Gino Marzocchi e il ’900 bolognese. Nel weekend gran finale, sabato 15 febbraio, con tre eventi: il corso di pittura per ragazzi in biblioteca, ’Una mattina al museo’ coi laboratori per bambini in Pinacoteca e al Museo Archeologico e Paleoambientale, un’imperdibile visita guidata al Teatro Consorziale per celebrarne la riapertura dopo la ristrutturazione. Domenica, 16 febbraio, aperti e gratis tutti i musei civici, con visite guidate, mentre il centro storico sarà animato da ’Incanti & Mercanti’, il tradizionale mercatino storico e dell’antiquariato.

z. p.