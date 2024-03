Musei, le nuove sfide. Prorogato il bando di Genus Bononiae. Morandi, sì dei parenti

Tutto sta cambiando nella gestione dei musei in città, e dopo l’annuncio dell’allestimento del Museo Morandi a Palazzo Pepoli Vecchio, la Fondazione Carisbo ha annunciato che viene prorogato il termine per l’invio delle manifestazioni di interesse per la gestione de la valorizzazione degli altri quattri siti museali promossi con il progetto Genus Bononiae. Si tratta, come noto, di Palazzo Fava, San Colombano, Santa Maria della Vita e San Giorgio in Poggiale, il cui termine per le domande passa al 20 marzo 2024. "Nei primi anni duemila, la Fondazione Carisbo ha promosso il restauro e la riapertura al pubblico di alcuni edifici storici, attraverso il progetto ‘Genus Bononiae’ – si legge nella nota –. A distanza di venti anni circa dall’avvio del progetto, la Fondazione intende avvalersi di un soggetto privato specializzato", e intende quindi "verificare l’interesse, da parte degli operatori specializzati, alla gestione e alla valorizzazione dei quattro siti museali e dei servizi complementari, mediante la presentazione di progetti di valorizzazione e di gestione integrata e sinergica".

Ieri intanto i parenti di Giorgio Morandi, a sorpresa, hanno dichiarato il proprio appoggio all’iniziativa del Comune, che manderà le opere del grande pittore dal Mambo a Palazzo Vecchio, conservando alcuni lasciti anche in Comune e naturalmente nella casa di Grizzana e in quella di via Fondazza. Pende ancora in Corte d’Appello una causa contro l’iniziativa del Comune, ma sembra che i familiari a questo punto prendano le distanze dal Comitato che si è opposto alle scelte di Matteo Lepore. Elena Buffi e Franca Maccaferri, parenti del pittore e figlie dei due esecutori testamentari di Maria Teresa Morandi, Vittorio Buffi e Vittorio Maccaferri, si dicono soddisfatte. "Con la scelta di Palazzo Pepoli vengono pienamente rispettate le volontà testamentarie di Maria Teresa Morandi". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Marilena Pasquali, fondatrice del Museo Morandi e presidente del Centro Studi Giorgio Morandi, che ha sottolineato come "con l’apertura del Museo in Palazzo Pepoli si potrà finalmente riavere per tutti, cittadini e turisti, un vero museo tutto dedicato al più grande artista bolognese e italiano del XX secolo. Sono certa che, vista la volontà espressa in più occasioni da tutte le sorelle Morandi, la proposta di un’altra sede prestigiosa in un palazzo del centro storico sarebbe stata accolta con favore da Maria Teresa".

Sul punto però è critica Francesca Scarano. "Che confusione. Nell’autunno 2012 fu trasferita la collezione Morandi al Mambo perché gli spazi al secondo piano di Palazzo d’Accursio necessitavano di interventi manutentivi improcrastinabili. Quando in realtà la scelta risultava un aiuto al Mambo sofferente per appeal e visite – attacca la consigliera comunale del gruppo misto –. Più di 3 anni fa, ecco i 2 milionidi euro per l’acquisto della palazzina Magnani mai ristrutturata e quindi mai utilizzata nonostante il direttore del Mambo, in trasferta a Bruxelles e Parigi, ne promuoveva a fine 2022 l’apertura per ospitare il museo Morandi. E oggi un ennesimo scoop, il tutto sempre noncuranti di un lascito e delle sue condizioni e di una sentenza d’appello che potrebbe imporre l’utilizzo degli spazi a Palazzo. Rammarica, e molto, il fatto che non vi sia stato il rispetto della volontà degli eredi".