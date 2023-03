Museo basket, troppi ritardi per l’apertura

Il Museo del basket si farà anche a Bologna su questo nessun dubbio. Pesaro arriva prima? Nessun problema le due città non sono certo in concorrenza. Entrambe amano la pallacanestro ed entrambe hanno una propria storia e tradizione legata a questo sport. L’inaugurazione del museo del basket al PalaDozza, gestito da Bologna Welcome è slittata di qualche mese. A occhio e croce se ne parlerà il prossimo settembre. Non ci sono gialli o misteri, il ritardo è dovuto a una serie di imprevisti, tra cui il costo delle materie prime, e la dinamica dei lavori di ristrutturazione necessari al palasport per ospitare la raccolta. ll museo si svilupperà in uno dei quattro angoli del PalaDozza, quello all’incrocio tra via Calori e piazza Azzarita. Ci saranno contenuti permanenti e itineranti con spazio per Virtus e Fortitudo. Non mancheranno spazi per la Nazionale, l’Nba e l’Eurolega. Sono previsti legami stretti con le Teche Rai, con la Lega Basket e con la Federbasket per avere storie e cimeli oltre a contenuti multimediali. Stadio Dall’Ara: all’inizio del 2024 si concluderà la gara pubblica per l’assegnazione dei lavori e inizierà la costruzione dello stadio temporaneo da 16mila posti nell’area CaabFico. Segafredo Arena: oggi la Virtus basket gioca in un impianto temporaneo alla Fiera. Forse già quest’anno avranno inizio i lavori di costruzione, sempre nell’area Fiera, di un palasport stabile. L’inaugurazione è prevista per il 2025.

