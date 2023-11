Museo dei bimbi al Pilastro. Una mostra in Salaborsa

Immersi in un percorso che racconta quello che sarà il nuovo Musei dei bambini e delle bambine del Pilastro. Al taglio del nastro per l’inaugurazione della mostra in Salaborsa all’interno degli spazi di Innovazione Urbana Lab, erano presenti Elena Di Gioia, delegata alla Cultura del Comune e Città Metropolitana, e l’assessore alla Scuola Daniele Ara. "Si tratta di uno spazio laboratoriale educativo e di intrattenimento dove i bambini potranno crescere, divertirsi e giocare. Attraverso questo percorso immersivo, oggi, vediamo parte dei risultati del percorso di progettazione partito lo scorso anno e che andrà avanti nei prossimi mesi", dice Di Gioia.

"Un luogo accogliente, che farà tesoro di tutte le esperienze educative della zona e dove i ragazzi potranno esprimersi e portare la loro creatività", afferma Ara. Che annuncia anche il via al contest ‘Come lo vuoi chiamare?’, "dove i nostri bambini e le nostre bambine potranno esprimere il loro desiderio sul futuro nome della struttura, compilando una cartolina disponibile in Salaborsa e nelle altre biblioteche pubbliche della città", annuncia Di Gioia.

Entro la primavera 2024 verrà nominata una giuria che valuterà le proposte ricevute. La prima fase è iniziata nell’autunno del 2022, con la raccolta delle indicazioni ai progettisti da parte dei bambini delle scuole dell’Istituto Comprensivo 11 e della comunità. È stato poi definito il concorso per la costruzione della struttura che, tra i 13 studi partecipanti, ha visto prevalere lo studio "Aut Aut Architettura" di Roma. "Una giocosa fabbrica di 1512 metri quadri, in cui il bambino è produttore di conoscenza ed esplorazione. Un progetto nuovo, creativo e di riscatto per il Pilastro, finanziato grazie a 3,6 milioni di euro del Pnrr e che si connetterà con le già esistenti Biblioteca Spina e Casa Gialla", ha commentato Jonathan Lazar, architetto di "Aut Aut Architettura".

L’esposizione in Salaborsa, promossa da Comune e Fondazione Innovazione Urbana, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Bologna, resterà aperta fino al 6 gennaio 2024 (orari: lunedì 14.30-20; martedì-venerdì 10-20; sabato 10-19).