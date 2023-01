Museo dei videogame, l’sos: "Uno spazio nuovo"

Ha collezionato quasi 2000 tesserati, mostrando a Bologna l’altra faccia del videogame, quella che non ha effetti collaterali. E ha radunato nei suoi 500 metri in via Vittoria una bella comunità di persone, generazioni diverse, che hanno potuto vedere e toccare con mano la storia del gioco elettronico ed elettromeccanico, con una particolare attenzione per la produzione delle aziende bolognesi del settore. Nonostante il successo, il Videogame Art Museum rischia di chiudere. L’imminente asta giudiziaria sull’immobile mina l’esistenza dello spazio culturale e di aggregazione e, nonostante i tanti appelli fatti al Comune, Nicolò Mulas Marcello, presidente di Associazione Insert Coin APS che con Bologna Nerd e Spazio Tilt, hanno allestito e gestito tutto con le proprie forze, nessuno risposta è arrivata. Per i due musei (quello del flipper e quello del videogioco) e per l’area dedicata a giochi da tavolo e giochi di ruolo che in effetti è diventata altro, rispetto alla sua identità pura, trasformandosi in punto di riferimento e accoglienza anche per persone fragili, si avvicina una forzata conclusione a causa del fallimento della proprietá dell’immobile che attualmente lo ospita e all’orizzonte per il momento non c’è un altro spazio disponibile. Inoltre, anche se si volesse acquistare l’immobile, la base d’asta, di 130mila euro, è troppo alta per una realtà nata non a scopo di lucro che si sostiene con tesseramento e volontariato.

Ma cosa chiedono le tre associazioni al sindaco Matteo Lepore? "A giugno 2023 ci sarà l’asta e dobbiamo andarcene – racconta Mulas Marcello – e si tratta di una situazione che conosciamo da tempo e per cui ci siamo già allertati, contattando il Comune da tempo e ricevendo come risposta il fatto che si sarebbero fatti vivi". Al vaglio la possibilità di raccogliere denaro con un crowdfunding o capire se i soci possano in qualche modo dare un aiuto, anche attraverso un prestito.

Benedetta Cucci