Museo del basket italiano: "Apertura entro l’anno". Ma Quercioli attacca: "Ancora ritardi e rinvii"

I primi lavori erano partiti nella primavera del 2021, nel pieno della pandemia. Era spuntato fuori un nome, ‘Mubit’ (Museo del basket italiano), ed erano stati definiti gli spazi: ben 400 metri quadrati proprio dentro il PalaDozza, una terrazza con vista su piazza Azzarita (e sul tram, a questo punto), gli spazi sociali e il bar rinnovati, contatti con le Teche Rai e la Legabasket per avere cimeli e memorabilia di ogni tipo. Con Matteo Lepore, allora assessore allo Sport, si era parlato di costi (circa un milione e 50.000 euro) e pure di tempi (10 mesi al massimo). Oltre due anni più tardi, nel 2023, con Lepore diventato ormai sindaco, giornalisti e addetti ai lavori erano stati addirittura invitati in loco per un sopralluogo ‘speciale’, con tanto di pettorine e caschetti protettivi, tra le viscere del PalaDozza. Anche qui, altri dettagli: panchine per sedersi, ingressi come spogliatoi, canestri giganti sulle finestre, la volontà di portare Vanessa Bryant – vedova di Kobe – sotto le Torri per l’inaugurazioni. La terrazza su piazza Azzarita era stata confermata, mentre sembrava accantonata l’idea di un playground a cielo aperto. E altre tempistiche: "Sarà pronto in primavera (nel 2024, ndr)", disse il primo cittadino. "Sarà il luogo della comunità del basket", aveva aggiunto.

Ad oggi il Museo del basket ancora non c’è. E la speranza di vederlo sorgere a breve è ridotta al lumicino. Da quello che filtra da Palazzo d’Accursio, il progetto non è stato abbandonato e la sua realizzazione è prevista entro l’anno. "Entro l’autunno" a dire il vero, secondo la risposta dell’amministrazione dopo l’interrogazione della consigliera Samuela Quercioli (‘Bologna ci piace’). Come emerso già un anno fa (quando si era parlato di apertura prima dell’inizio del 2025), la ristrutturazione dei locali è ultimata (sarebbe stata applicata anche una penale per 74 giorni di ritardo) e i collaudi degli impianti sono conclusi. Resta in corso il monitoraggio degli allestimenti museali, a seguito di una gara per la fornitura e il montaggio. Mancherebbe poco, insomma.

"È veramente avvilente ritrovarsi ancora a commentare l’ennesimo slittamento dei lavori e continuare a vedere rinvii su rinvii, promesse non mantenute, date annunciate e poi puntualmente smentite – attacca Quercioli –. Il delegato Mattia Santori aveva garantito pubblicamente: oggi quella promessa è stata clamorosamente tradita, senza che nessuno abbia avuto il coraggio di assumersi la responsabilità di questo ritardo. Non si governa Bologna con annunci e continui rinvii. Mentre il tram viene seguito con costanza, tutte le altre opere pubbliche arrancano tra ritardi e silenzi. È il segno di una giunta incapace di visione, che concentra energie su un solo progetto abbandonando il resto della città. Così non si governa: serve un amministrazione che abbia davvero a cuore la città e le sue opere".

BasketCity, intanto, vuole il suo tempio. E dopo l’ultimo scudetto vinto dalla Virtus e il fresco annuncio del ritiro di Marco Belinelli, la voglia di palla a spicchi è aumentata ancora. Basta guardare l’amichevole dell’Italia contro l’Argentina di pochi giorni fa, quando nel pieno delle ferie di Ferragosto oltre 5.000 persone hanno riempito il PalaDozza.