Museo del patrimonio industriale Dal mammut all’elicottero

L’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale oggi, alle 16,30, organizzerà il workshop ’Dal mammut …digitale, all’elicottero’.

Durante l’evento si vogliono presentare i vantaggi del reverse engineering associato all’additive manufacturing per il tooling industriale (maschere, dime, strumenti di presa, protezioni di linea di montaggio) per produrre parti più leggere, economiche, su misura in grado di efficientare le linee produttive.

L’obiettivo è anche quello di generare una fioritura di nuove professioni e specializzazioni legate alle metodologie digitali.

Ad aprire i lavori ci sarà Daniele Vacchi, presidente dell’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale.