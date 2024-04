Museo della città da salvare. E va fatto conoscere a tutti

Che io sappia Bologna è l’unica città italiana che non solo possiede un museo della storia della città, ma che è anche concepito in modo da attrarre quel tipo di pubblico che normalmente è alieno agli ambienti museali. Ciò premesso è assurdo pensare di smontare 34 sale ricche di vicende e personaggi di storia e costume, per destinarle a polverose cantine museali, e pensare di sostituire un tipo di offerta museale che si rivolge a un potenziale target di visitatori ampissimo per sostituirlo con un museo dedicato a Morandi. Se fin qui il museo della nostra città non ha incontrato il favore del grosso pubblico non è stato per la qualità dell’offerta, ma per la sua modalità di offerta. Ciò che è mancata è stata una adeguata informazione della sua esistenza. Ma se chi abilitato a decidere avrà il coraggio di mantenerlo in vita e adeguare l’informazione e l’offerta, penso di essere facile profeta pronosticando esiti museali finalmente positivi.

Maurizio Calzolari