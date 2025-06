Museo della comunicazione: "Sia vicino al Tecnopolo"

"Con il supercomputer Leonardo operativo al Polo Tecnologico, ormai Bologna è candidata ad essere la capitale mondiale della ricerca sui dati. E in questo luogo la città tutta può costruire il futuro del Museo della Comunicazione Gianni Pelagalli". Con queste parole Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca, ieri ha ridato una speranza, da tempo cercata, alla collocazione delle migliaia di radio, tv, macchine sonanti, computer video e dischi che Gianni Pelagalli ha collezionato in più di 60 anni e che sono diventati Patrimonio Unesco.

Ieri è stato ufficializzato il ruolo di Emil Banca quale partner Istituzionale e main sponsor (con 10mila euro l’anno) del Museo della Comunicazione Gianni Pelagalli, "luogo in cui si celebra Guglielmo Marconi e in cui i visitatori sognano". Tra i tanti amici ed estimatori del museo c’erano Giancarlo Tonelli (Ascom), Paolo Marcheselli, ex Provveditore agli studi di Bologna, Marilena Fabbri, ex sindaca di Sasso Marconi, Mauro Grazia, presidente Aliav (Associazione Diplomati Istituto Aldini Valeriani), Gabriele Forni, presidente Apostoli della Tagliatella, e Mirco Montebugnoli della Mutua Salsamentari 1876. "Questo creato da Pelagalli - ha aggiunto Galletti – è un luogo in divenire, in continua evoluzione e mai completo. Qui ci sono i nonni, gli antenati dei moderni mezzi di comunicazione che ben si sposano con i mega computer di Leonardo. Dobbiamo guardare al futuro".

"Ascom sarà in prima fila in questa impresa – ha sottolineato Tonelli – soprattutto adesso che la figura di Marconi non è più affrontata con tanti distinguo come in passato. Con determinazione Pelagalli ha raccontato al mondo l’opera di Marconi e ora si muovono anche Comune, Regione e Governo. Sono migliaia i turisti che chiedono visite al museo Pelagalli alle nostre guide d’arte". I ragazzi delle scuole hanno fatto la fortuna del Museo Pelagalli. "Dopo una visita – ha raccontato Marcheselli – le scolaresche e i docenti avevano acquisito tante notizie su Marconi che non avrebbero mai trovato in un libro".