Museo Marconi, ecco i quattro milioni da Roma

Sono stati deliberati i quattro milioni di euro destinati al Museo della comunicazione nel segno di Guglielmo Marconi che nascerà a Villa Aldini, a Bologna. La cifra è contenuta in uno dei cinque decreti firmati ieri dal ministro Gennaro Sangiuliano nel Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", che comprende tuttauna serie di finanziamenti anche per altre città emiliano romagnole (tra cui Ferrara, Modena e Colorno, nel Parmense).

Gli spazi di villa Aldini rientrano nella valorizzazione della figura di Guglielmo Marconi, di cui quest’anno ricorrono i 150 dalla nascita. Lì dovrebbe finire anche il patrimonio di dispositivi audio/video d’epoca del Museo Pelagalli, una delle più importanti collezioni di oggetti di quel tipo presenti nel mondo, come ha sempre annunciato la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni.

E sempre su Guglielmo Marconi, oggi alle 20 al Cinema Modernissimo in piazza Re Enzo si terrà la visione dei primi due episodi di ’Marconi - L’uomo che ha connesso il mondo’, la fiction Rai di Lucio Pellegrini che racconta la storia del grande inventore bolognese. È Stefano Accorsi a interpretare Marconi (Nicolas Maupas è Marconi da giovane) nella miniserie televisiva dedicata al celebre scienziato in occasione del 150° anniversario della sua nascita.

"Ambientata alle soglie della Seconda guerra mondiale, mescola biopic e spy story – si legge nel sito della Cineteca –, sempre ispirandosi a fatti reali, così come reali sono le location, come Villa Griffone, a Sasso Marconi. “In questa storia raccontiamo due linee”, spiega il regista Lucio Pellegrini, “una parte molto psicologica anche nella messa in scena a cui si contrappone una parte più spettacolare, legata al cercare di rappresentare le invenzioni, che sono assolutamente astratte”. Con l’obiettivo di raccontare la modernità di un genio visionario.