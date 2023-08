"Museo Marconi, i fondi erano vincolati"

di Paolo Rosato

"Condivido il fatto che Villa Griffone dovrebbe funzionare meglio, su questo sono assolutamente d’accordo. Ma i fondi che vogliamo utilizzare per la creazione del Museo della comunicazione e Guglielmo Marconi a Villa Aldini non erano distraibili, sono un’altra voce, un altro capitolo di spesa. E questo il sindaco Parmeggiani dovrebbe saperlo". Lucia Borgonzoni, sottosegretaria leghista alla Cultura, risponde al primo cittadino di Sasso Marconi che ieri aveva palesato la necessità di nuove risorse per sostenere interventi strutturali su Villa Griffone, sede storica del Museo dedicato all’inventore della radio a Sasso Marconi. La risposta però è un sostanziale stop alla richiesta di fondi, argomentato. "Condivido la necessità di investire a Sasso, Villa Griffone deve essere maggiormente valorizzata affinché la conoscano davvero tutti in Italia – continua la sottosegretaria –. Ma i fondi non potevano venire da lì, da quelli che mettiamo sulla creazione del Museo Marconi dentro Villa Aldini, a Bologna, all’interno di un programma del ministero sulle grandi opere. Aggiungo, che Bologna diventi un link così importante per i luoghi marconiani è davvero un fatto rilevante, un vantaggio per Sasso Marconi e un vantaggio per Villa Griffone, che merita di essere sfruttata di più". Lucia Borgonzoni chiosa con una stilettatina politica. "Mi spiace il Pd, che nella scorsa legislatura aveva un ministro al Mic, non sia intervenuto".

La notizia della nascita di un’esposizione sulla comunicazione su Guglielmo Marconi a Bologna, all’interno della riqualificazione della napoleonica Villa Aldini, era stata svelata dal Carlino lunedì. Il progetto del nuovo museo è stato messo giù dal Comune di Bologna e nel mese di settembre dovrà passare al vaglio del Consiglio superiore dei Beni culturali. Il ministero della Cultura, sotto la spinta della sottosegretaria bolognese Borgonzoni, ha deciso di investire ben 4 milioni di euro nell’operazione, incontrando l’ok e la soddisfazione di Palazzo d’Accursio. L’esposizione, che da Marconi spazierà fino al multimediale e che raccoglierà anche parte della collezione in esposizione al museo ‘Mille voci...mille suoni‘ di Gianni Pelagalli, occuperò il cosiddetto piano nobile di Villa Aldini, dove si trova il salone monumentale.

Ieri però il sindaco Roberto Parmeggiani, sempre sulle pagine del Carlino, aveva lanciato un appello al governo. "Quattro milioni vengono messi dal ministero della Cultura su Villa Aldini, e va bene. Ma perché niente su Villa Griffone, sede della Fondazione Marconi che è un’emanazione del ministero stesso – aveva argomentato Parmeggiani –? Cosa ne facciamo dei luoghi marconiani, della colline, di tutto quello che ruota intorno? Villa Griffone, come ho detto, ha bisogno di risorse per interventi strutturali. Faccio degli esempi: manca un parcheggio e manca un accesso comodo. Spero che questo mio appello possa trovare risposte per fare fronte alle esigenze del Museo Marconi di Sasso". Nel nuovo polo museale bolognese ci sarà anche una mostra sul grande inventore. "Oltre ad appoggiare le attività del Comune di Bologna e la Fondazione, ci sarà – aveva anticipato Borgonzoni – una grande mostra a lui dedicata, che porteremo non solo in Italia, ma anche all’estero, ed è mia intenzione coinvolgere anche altri ministeri e la Rai, con cui mi sono già confrontata".