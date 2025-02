"Museo Morandi, idee ambiziose"

Nella settimana dedicata all’arte, fuori e dentro i padiglioni fieristici, e all’indomani della sentenza del Tar sul futuro del Museo Morandi, arriva un prestigioso riconoscimento per Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo, che ha vinto ha vinto il premio Flash Art Italia Award come Migliore direttore di museo d’Arte contemporanea d’Italia.

Balbi, soddisfatto della sentenza del Tar sul Museo Morandi che ne legittima il trasferimento da Palazzo d’Accursio? Palazzo Pepoli si avvicina.

"Siamo molto contenti, i tempi della giustizia italiana sono molto lunghi, per cui questa sentenza l’aspettavamo da un bel po’, in un senso o nell’altro. È la seconda sentenza favorevole al Comune che fortunatamente conferma il fatto che non abbia senso riportare Morandi a Palazzo d’Accursio, attualmente una sede inadatta perché priva dei requisiti minimi per pensare a un museo internazionale dedicato al più grande artista della città e tra i più grandi artisti italiani in senso assoluto. Potremo ora lavorare al progetto ambizioso di avere un museo monografico all’altezza dei grandi musei monografici europei del Novecento".

E lei ne sarà il curatore.

"Sì. Dal mio primo mandato nel 2017 per il MAMbo, avevo già avuto dal cda di allora un chiaro incarico di ragionare su una possibile collocazione diversa del Museo Morandi: quindi io porto avanti degli studi e degli approfondimenti da parecchi anni, andando anche a visitare musei monografici come il museo Munch, i musei di Picasso e anche il museo Giacometti di Parigi e da quella visita è nata una relazione che ha portato alla mostra Morandi-Giacometti attualmente allestita. Questa sentenza la vedo come un nuovo passo avanti nella formalizzazione del progetto del museo monografico".

Cosa cambierà invece nella vita del MAMbo?

"La cosa ha un doppio aspetto positivo, da un lato c’è la valorizzazione della collezione Morandi, dall’altro MAMbo potrebbe riappropriarsi della metà dello spazio, circa 550 metri quadri, pensato per la collezione permanente, che dal 2012 ha messo a disposizione della collezione Morandi".

Ha già dei progetti?

"Ci sarà spazio per opere che abbiamo e che non sono esposte, ma rappresenterà una nuova possibilità di sperimentare, come abbiamo fatto con la sezione della performance avviata negli ultimi anni, che per me è fondamentale perché non aveva mai avuto spazio e raddoppiando la superficie espositiva della collezione permanente, altre sezioni come quella potranno vedere la luce. Abbiamo parecchie idee per una narrazione più sfaccettata per la collezione del MAMbo, per la storia del museo che compie 50 anni".

Il nuovo Museo Morandi potrebbe portare a una nuova promozione del Maestro bolognese?

"Morandi è un biglietto da visita nel mondo e questa amministrazione vuole promuovere di più e meglio il suo messaggio artistico e il legame con la città. Si potrà lavorare di più sulla sua percezione all’esterno".

Benedetta Cucci