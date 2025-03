Musica al palazzetto per San Patrizio

In occasione della Festa di San Patrizio il Lions Club Porretta Terme Alto Reno, in collaborazione con Cai Sezione Alto Appennino Bolognese, organizza un’iniziativa di solidarietà per raccogliere fondi da destinare alla ristrutturazione del Rifugio del Sasseto.

Sul palco saliranno gli Achtung Babies, la più famosa Cover Band degli U2. L’appuntamento è per domani alle 21 al Palazzetto dello sport e della cultura Enzo Biagi.

Il costo del biglietto di ingresso al concerto è di 18 euro. Saranno presenti

stand Gastronomici aperti dalle ore 19.

Informazioni e prenotazioni a lionsaltoreno18@gmail.com oppure al numero 351 8128537.