Musica al parco Morello. Stasera sul palco Davide Shorty

Gli HiGuys, ovvero un gruppo di giovani calderaresi, la musica, il cinema, la voglia di stare insieme e un grande parco. Sono gli ingredienti del Morellow festival, in programma al parco Morello di Calderara, oggi e domani. E’ una kermesse, a ingresso libero, ricca di arte, cultura e attività. Oggi, dalle 16,30 fino a tarda sera, sono previsti concerti e dj set, con il clou alle 22.15 quando è in programma il live di Davide Shorty (nella foto) con il suo trio. Mentre domani, a partire dalle 17,30, sono in programma varie iniziative propedeutiche alla proiezione del film Green Book (di Peter Farrelly - 2018) previsto alle 21,15. Durante entrambe le giornate saranno presenti stand di street food & drink oltre a mercatini. Il festival è il progetto, degli HiGuys, vincitore del Bilancio partecipativo 2023, il cui titolo era "Ideazione di un evento conviviale e/o progettazione di un arredo urbano da realizzare in uno spazio aperto pubblico dedicato alla comunità". Progetto a cui sono stati assegnati 10 mila euro messi a disposizione dall’amministrazione comunale. Gli HiGuys rappresentano un collettivo di ragazzi molto attivi sul fronte dell’organizzazione di eventi.

p. l. t.