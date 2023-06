Musica, cinema, danza e fumetti Tutte le arti sul palco di Culturara

Al via a Calderara la terza edizione di Culturara Estate, la rassegna che da giugno a settembre propone sul territorio una serie di eventi. Quest’anno la kermesse prevede, dal 9 giugno al 17 settembre, concerti, serate di ballo e musica, cinema, percorsi sul territorio e un laboratorio settimanale di fumetto per bambini. Culturara Estate si svolge nel capoluogo e nelle frazioni di Lippo, Longara, Sacerno, Castel Campeggi con un cartellone che prevede quattro concerti e uno spettacolo di danza a cura della Casa della Cultura ‘Italo Calvino’; quattro serate di cinema all’aperto curate da Massimo Bondioli - Atelier Progettuale Principi Attivi, in collaborazione con Biografilm Festival; due serate di ballo e musica dal vivo, liscio e swing; tre concerti di musica classica in chiave contemporanea a cura di Alessandra Ziveri; un laboratorio di fumetto a cura dell’associazione culturale Hamelin; tre camminate naturalistiche organizzate dal Gruppo podistico di Longara e una biciclettata storica organizzata da Anpi Calderara.

Inoltre, sarà aperta la mostra ‘Resta sveglio svegliati’ di Valeria Cavallone e Riccardo Frolloni, a cura di Adiacenze. "Il programma che quest’anno il nostro sistema culturale propone – dice il sindaco Giampiero Falzone – rispetta in modo particolare uno dei nostri principali obiettivi: valorizzare il nostro territorio e portare la cultura nelle frazioni, alla portata di ogni fascia d’età. Come per la Settimana Calderarese, vorrei sottolineare il nostro riappropriarci della piazza e dello stare insieme, condividendo energie positive dopo un lungo periodo all’insegna delle emergenze". "Anche nell’edizione 2023 – aggiunge l’assessora alla Cultura Maria Linda Caffarri – Culturara Estate presenterà un’offerta di ampio respiro, con proposte di eccellenza che sono il suo biglietto da visita: l’arte contemporanea, la danza, la musica. E poi torna il cinema come da tradizione, le passeggiate sul territorio e i laboratori per bambini. La rassegna estiva, come sempre, sarà un’occasione di socializzazione e un momento, oltre che di evasione dal quotidiano e di relax, di arricchimento culturale".

I primi appuntamenti della kermesse sono in programma venerdì 9 giugno alle 21.30, nel parco di Castel Campeggi con lo spettacolo ’CousCous a Colazione’; il 13 giugno, alle 21.30, nella piazza di Lippo, Osteria del mandolino in concerto. E ancora mercoledì 14 giugno, alle 21.30, nel piazzale della Casa della Cultura, sarà la volta di Delicatoni, la band dalle sonorità eterogenee tra jazz, elettronica, soul, psych - pop e musica dance.

p. l. t.