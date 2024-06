Musica, cinema e camminate ’Culturara’ è ancora più ricca

A Calderara ‘La settimana calderarese’ si conclude oggi e passa il testimone a ‘Culturara’, il cartellone di eventi del Comune. Cartellone che propone fino a settembre una rassegna con un programma che spazia dalle arti visive alla musica, dal cinema al ballo, dagli incontri alle passeggiate, in collaborazione con le associazioni del territorio. La rassegna si svolge nel capoluogo e nelle frazioni di Lippo, Longara, Sacerno e Castel Campeggi. Il 15 e 16 giugno, poi, è prevista una novità: si tratta del ‘Morellow festival’, musica e cinema al parco Morello a cura del collettivo HiGuys, che ha vinto con questo progetto l’edizione 2023 del bilancio partecipativo. Il programma prevede tanti altri eventi: 4 proiezioni di film a Longara, all’interno del centro sociale; un laboratorio di fotografia per bambini alla Casa della Cultura; due serate di musica dal vivo e ballo nella piazza di Lippo; un festival musicale realizzato dalla Casa della Cultura, in collaborazione con Bardamù e il sostegno di UltraOxy, con 3 concerti nella piazza davanti alla Casa della Cultura, e street food; uno spettacolo di danza; tre concerti della rassegna Notti di Note, all’interno della chiesa di Sacerno; un concerto nel parco di Tavernelle; tre passeggiate e otto camminate sul territorio e un evento di ballo e storia a Castel Campeggi.

p. l. t.