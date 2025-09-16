Musica dal vivo e ottimo cibo. Arriva la sagra di Selva Malvezzi

La sagra di Santa Croce a Selva Malvezzi ritorna anche quest’anno con alcune novità. Doppio weekend: quello di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre e venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre. Tutte le sere apertura stand gastronomico ore 19, anche domenica a pranzo dalle ore 12.30: pasta fatte a mano, carni cotte sulla brace, dolci locali fatti in casa. Ma anche fiorentina, da un chilo, appena cotta sulle braci di legna, con obbligo di prenotazione telefonica o whatsapp numero 3514592880. Tanti anche i concerti: venerdì 19 ‘Lost in trio’, sabato 20 ‘The Wanderers’, domenica 21 ‘Roberto Romagnoli e Francesco Moneti’, venerdì 26 ‘Jam session’, sabato 27 ‘Feedback’ , gran finale, domenica 28 con ‘Mistress of Rock’. Tante le novità di questa edizione: il calendario 2026, in vendita durante le serate di sagra, a 10 euro, con alcune foto relative alla visita Pastorale a Molinella dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppi; ma anche l’inno della ‘Repubblica di Selva Malvezzi’. Come spiegano dall’organizzazione: "Dopo la bandiera e altri loghi che rappresentano la Repubblica di Selva Malvezzi, abbiamo creato l’inno, come ogni Repubblica indipendente è giusto che abbia. Dal titolo, ‘Inno della Repubblica che non c’è… o forse c’e!’. C’è un’altra importante novità per la sagra di Selva: lunedì 29 settembre spazio alle emozioni e alla beneficenza. A spiegarlo gli organizzatori: "Laura non c’è più, ma il suo amore per Selva, per questa sagra che considerava sempre "la sua" sopra ogni cosa, resta vivo. Quale modo migliore di ricordarla se non qui, nel luogo che amava più di ogni altro? Il 29, nel giorno del suo compleanno, il suo ricordo diventa presenza con una cena di beneficenza. Il costo a partire da 25 euro e l’incasso verrà devoluto in beneficenza per la prevenzione sulle donne". Laura si è spenta a 38 anni, dopo una malattia, lasciando i genitori e il marito. Laura, che aveva studiato all’alberghiero, da anni si prodigava nell’ambito culinario della sagra: dando una mano, sempre pronta a preparare teglie delle sue lasagne e ora Selva vuole onorare la sua memoria.

Zoe Pederzini