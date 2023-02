Musica d’autore, Magnani interpreta Francesco Guccini

Appuntamento con testi e canzoni di Francesco Guccini oggi per la rassegna di musica, poesia e azioni sceniche alle 21,15 nella sala Renato Giorgi di Sasso Marconi. Il cartellone curato dall’associazione Le Nuvole comprende otto serate di musica dal vivo dedicate alla canzone d’autore, alla musica leggera italiana e alle nuove proposte, con incursioni nello sconfinato mondo nel blues a stelle e strisce, nelle tradizioni musicali etnofolk mediterranee. La serata odierna intitolata: Magnani canta Guccini, vede in scena Gianluca Magnani, frontman dei Flexus, ad interpretare i grandi successi e alcuni pezzi meno conosciuti del "maestro" di Pavana, uno degli ultimi grandi artisti e poeti della musica italiana. Ingresso libero a questo come agli appuntamenti che seguono, a partire da quelli del 7 marzo che vede Gianluca Magnani (Vanghelis) e Merkouris (Mario Sehtl) in Mare Nostrum: viaggio tra suoni e melodie mediterranee dove la musica balcanica si intreccia con le sonorità elleniche, dove la lingua italiana si mescola allo slavo, al greco, all’albanese, al dialetto emiliano... Un racconto che attraversa il tempo e le tradizioni musicali dei popoli affacciati sul "Mare Nostrum".