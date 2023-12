Musica, divertimento e tanta solidarietà ‘Appuntamenti all’Angolo di padre Marella

Organizzata dall’Opera Padre Marella con il contributo di Confesercenti, torna, con due ‘Appuntamenti all’Angolo’, la manifestazione per Natale 2023. Si inizia stamattina, alle 11, quando all’Angolo di Padre Marella si esibirà il gruppo di Fausto Carpani e i So Amigh; sabato prossimo alle 10,30, nello stesso Angolo in via Caprarie arriveranno per primi il Duo iDeA (i cantabarettisti Daniele Mignatti e Adriano Battistoni) con il giornalista Marino Bartoletti. Quindi, seguiranno gli interventi di maestri della risata emiliano romagnola come Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi. Tra un intervento e l’altro si esibirà un coro di bambini ucraini, russi e moldavi che, sotto la direzione di Padre Serafim Valeriani, parroco della Chiesa Ortodossa di San Basilio il Grande a Bologna, canteranno la canzone Nadèl in dialetto bolognese.