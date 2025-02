Musica e acrobazie oniriche nel teatro-circo

Il circo, le acrobazie, la danza e la musica vengono messe a servizio di un racconto. Ecco che nasce il teatro-circo, dove le tecniche circensi diventano il mezzo per trasmettere una storia. Con lo spettacolo "Luna de Luz", prodotto dalla nota compagnia di circo contemporaneo Circo El Grito, l’artista uruguayana Fabiana Ruiz Diaz, tra le principali interpreti europee dell’acrobazia aerea, arriva in prima regionale al teatro Laura Betti stasera alle 21, con la regia Michelangelo Campanale e con Gennaro Lauro.

Una piccola stanza da letto è lo sfondo intimo dell’esplorazione del mondo dei sogni, in un appassionante viaggio onirico in cui musica e volo si fondono e creano un’atmosfera di mistero e meraviglia. "Luna de Luz è il seguito di Liminal, entrambe opere ispirate a sogni che faccio con ricorrenza. Da lì ho iniziato uno studio sui sogni collettivi: ci sono immagini che accomunano il sonno delle persone, indipendentemente dalla cultura. Entrambi gli spettacoli sono ispirati a questo, ma in Luna de Luz non ci sono incubi: voglio portare bellezza, di incubi ne viviamo fin troppi tutti i giorni", spiega Fabiana Ruiz Diaz.

Il titolo prende ispirazione dall’omonimo brano di Chavela Vargas, icona della musica tradizionale latinoamericana "È stato un incontro con la mia cultura: stavo già lavorando sulla rappresentazione della luna e, ascoltando questa canzone, ho pensato che si adattasse perfettamente alla rappresentazione".

Lo spettacolo è pensato per tutti, dai bambini alle famiglie: "Ogni rappresentazione è unica, non ce ne sarà mai una veramente uguale all’altra. Vorrei che tutti si ricordassero del proprio bambino interiore, e che non smettessero mai di sognare".

Alice Pavarotti