Musica e arte per ’condire’ l’anno che si chiude

Ogni volta che si chiude un anno ci sentiamo stanchi mentalmente, perché? Il motivo è che in una città come Bologna di cose ne succedono tante e pure memorabili. Ne proponiamo alcune, secondo una scelta assolutamente personale.

FEBBRAIO

Il primo febbraio, Maurizio Cattelan torna ad Arte Fiera al fianco di Mutina con il progetto Because, un dialogo tra due sue opere , Untitled del 1999 e It del 2023.

La visione museale di Fabio Roversi-Monaco riunita nel 2004 nel polo Genus Bononiae sotto l’egida della Fondazione Cassa di Risparmio, s’infrange a febbraio quando la Fondazione annuncia la ricerca di una nuova gestione per Palazzo Fava, Santa Maria della Vita, San Giorgio in Poggiale e San Colombano. Arriva a marzo la conferma dell’accordo tra Fondazione Carisbo e Comune per la concessione in comodato per 12 anni di Palazzo Pepoli, ex Museo della storia di Bologna, dove nel 2026 dovrebbe traslocare il Museo Morandi. Entro maggio si dovrebbe smantellare l’allestimento del percorso storico a piano terra ma il 30 novembre, a sorpresa e in anticipo sui tempi, riapre invece Palazzo Pepoli con il Museo della Storia di Bologna e la gestione di Bologna Welcome. A fine maggio arriva anche il nome di chi gestirà il nuovo corso di Genus Bononiae: si tratta della società fiorentina Opera Laboratori che si è aggiudicata il bando. Una settimana fa, invece, è arrivata la notizia di un rinnovato percorso museale per Santa Maria della Vita pronto per il Giubileo del 2025.

MAGGIO

Il grande ritorno sui palchi italiani dei CCCP 30 anni dopo, comincia da piazza Maggiore. Dopo i live sold out a Berlino e la grande mostra a Reggio Emilia, la band di Ferretti e Zamboni decide per la linea anche italiana. Un grande evento da novemila persone.

LUGLIO

’Trittico’ di Giacomo Puccini nella visione del regista Pier Francesco Maestrini e con il direttore d’orchestra Roberto Abbado, è il terzo omaggio in stagione del Teatro Comunale al compositore toscano e punta delle celebrazioni nel centenario della sua scomparsa. Per molti è la produzione operistica musicalmente più convincente del 2024 del nostro Comunale, che dal febbraio del 2023 è diventato Comunale Nouveau in piazza della Costituzione. L’evento, però, è che nonostante lo spostamento, i registi collaborano con slancio alla messa in scena dei loro lavori – da Jacopo Gassman col Macbeth a Emma Dante con I Vespri Siciliani – adattando o inventando scenografie in relazione a uno spazio così diverso. Finisce in questi giorni il suo mandato Oksana Lyniv che è stata la prima direttrice d’orchestra donna a ricoprire una carica di vertice in una Fondazione lirico-sinfonica italiana.

Il 4 luglio la delegata alla cultura Elena Di Gioia si dimette dall’incarico conferitole dal sindaco Matteo Lepore due anni e mezzo prima, per rilanciare il suo profilo professionale.

SETTEMBRE

Luca Carboni torna a farsi risentire via carta stampata dopo due anni di assenza per malattia e annuncia la sua mostra (che apre a novembre) ’Rio Ari O’ al Museo della Musica, per festeggiare 40 anni di canzoni e arte.

L’artista cinese Ai Wei Wei arriva a Bologna per presentare la sua mostra ’Who Am I?’ a Palazzo Fava dal 21 settembre al 4 maggio. Nel giorno dell’inaugurazione un vandalo distrugge una delle opere in mostra, ’Porcelain Cube’.

A trent’anni esatti dalla pubblicazione di ’Jack Frusciante è uscito dal gruppo’ di Enrico Brizzi, arriva in libreria il 17 settembre il seguito del romanzo bestseller dello scrittore bolognese, diventato anche un film nel 1996. Si intitola ’Due’.

Il 12 settembre inaugura ’Short & Sweet’ di Martin Parr all’Archeologico, una delle grandi mostre della stagione. Fino al 6 gennaio.

Al Festival del cinema di Venezia, la regista Maura Delpero, bolognese d’adozione per tanti anni, vince il Leone d’argento con ’Vermiglio’, che diventa il candidato italiano agli Oscar nella categoria del miglior film internazionale e a dicembre entra nella shortlist dei quindici titoli in gara.

Danza e canto per la pace entrano in San Petronio il 16 settembre 2024 grazie a Memorare, da un’idea di Vittoria Cappelli, evento promosso dalla Diocesi su indicazione del cardinale Matteo Zuppi, dal Comune e dal Teatro Comunale.

OTTOBRE

Vengono presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma i primi due episodi della quarta stagione dell’Amica Geniale diretta da Laura Bispuri. Giancarlo Basili, il grande scenografo della serie, ha raccontato al Carlino di aver declinato l’offerta della HBO di trasferirsi a vivere in America, preferendo la sua Bologna, dove arrivò dalle Marche per studiare all’Accademia di Belle Arti.

NOVEMBRE

Il 2 novembre la storica dell’arte Maria Luisa Pacelli, direttrice della Pinacoteca nazionale, grazie a lei tornata a un grande successo di biglietti, vede improvvisamente la sua carica non rinnovata. "Motivi tecnici" afferma il neo ministro alla cultura Alessandro Giuli.

Il Cinema Modernissimo festeggia il suo primo anno di attività (debuttò nel novembre 2023) con oltre 180mila presenze e il Biglietto d’oro come monosala più frequentata d’Italia.

Il 29 novembre esce ’Alaska Baby’ il nuovo album di Cesare Cremonini che schizza subito in testa a tutte le classifiche e che contiene anche il brano ’San Luca’ con il featuring di Luca Carboni.

DICEMBRE

Il 14 dicembre Daniele Del Pozzo è nominato nuovo assessore alla cultura. Nato ad Ancona nel 1966, è un curatore e ingegnere culturale attento al contemporaneo e all’innovazione sociale. Ha fondato il festival Gender Bender nel 2003.

’Il ragazzo dai pantaloni rosa’ di Margherita Ferri, che ha debuttato alla Festa di Roma, è il film miglior incasso italiano del 2024 al cinema, con oltre sette milioni di euro e più di un milione di spettatori. La regista, originaria di Imola, vive a Bologna ed è da sempre attenta, nelle sue storie, alle tematiche Lgbt e queer.