Musica e gastronomia Torna la ’Fìra di Aì’

Da oggi a domenica torna a Persiceto la "Fîra di Âi", tradizionale fiera degli agli in occasione della ricorrenza del santo patrono, San Giovanni, che si festeggia sabato. Nelle piazze e nelle vie del centro storico la fiera proporrà tante occasioni di intrattenimento per grandi e piccoli: spettacoli musicali, bancarelle, artigianato artistico, street food e altro ancora. La fiera prenderà ufficialmente il via oggi alle 18,30 con l’apertura degli stand gastronomici ed espositivi, del mercatino dell’artigianato artistico in corso Italia e del luna park e degli spazi gestiti dalle associazioni sportive in parco Pettazzoni.

Sul palco in piazza del Popolo si alterneranno due serate musicali dedicate alla disco music che trasformeranno la piazza in una grande pista da ballo: oggi alle 22, piazza del Popolo, Remember Cheek to Cheek, Ospiti DJ Cuccurullo direttamente da Radio Bruno, F3de Sacchi, Marco Checcoli, serata organizzata in collaborazione con il comitato commercianti del centro; domani alle 22 seguirà il Dj set a cura di CocoLoco.

Questa edizione della kermesse vedrà inoltre il ritorno di Pompieropoli: in piazza Sassoli attività per bambini a cura dell’associazione Pompieri volontari Persiceto ed esposizione di mezzi ed attrezzature del distaccamento di San Giovanni in Persiceto a cura del comitato provinciale vigili del fuoco di Bologna. "La ‘Fîra di Âi’ (fiera degli agli) – spiegano gli organizzatori – è una ricorrenza particolarmente evocativa per la popolazione persicetana perchè combina insieme tradizione religiosa e agricola: da un lato infatti, si celebra la natività del patrono san Giovanni Battista, dall’altro questa data si lega al solstizio d’estate, con tutti i suoi riti magici fra cui la raccolta di aglio ed erbe officinali come protezione contro le streghe o la raccolta notturna di noci a piedi scalzi per produrre il miglior "nocino".

Inoltre, durante le giornate della fiera, Confcommercio Ascom Bologna organizza il gioco itinerante della ‘Caccia all’intruso’: nei negozi aderenti al gioco sarà possibile ritirare la cartolina per partecipare; nelle vetrine dei negozi ci sarà un intruso da trovare e per chi li individuerà tutti correttamente sono in palio buoni acquisto ad estrazione. La fiera è promossa da Comune, Associazione Carnevale Persiceto e Confcommercio Ascom Bologna. Per permettere lo svolgimento della manifestazione sono previste alcune modifiche alla viabilità nel centro cittadino.

p. l. t.