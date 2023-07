Musica e memoria a Casalecchio, programma estivo dell'associazione 'Percorsi di pace'

Musica e memoria nel programma del cartellone estivo allestito per il terzo anno dall’associazione ’Percorsi di pace’ di Casalecchio al via oggi con lo spettacolo teatrale di Donatella Allegro ‘Altre riparazioni’ scritto dalla stessa Allegro e accompagnata in scena dalla sonorizzazione in diretta di Stefano D’Arcangelo. Nel racconto dell’autrice la storia delle Officine grandi riparazioni di Bologna, dove alla fine degli anni Settanta si iniziarono a manifestare gli effetti dell’uso dell’amianto sulla salute dei lavoratori.

Inizio alle 20.30 alla Casa per la pace Filanda al quartiere Croce. Martedì prossimo nello stesso spazio verrà proiettato il cortometraggio d’ambiente sulla strage del cavalcavia ‘Raggiungere’ scritto e diretto dal professor Antonio Spetrini e interpretato da 96 alunni delle scuole elementari e medie riunite nell’Istituto comprensivo Centro di Casalecchio. La rassegna poi proseguirà il 14 luglio con il concerto del gruppo Sbanda ballet, affiancato da danze ed animazioni. Il 27 luglio si va con l’opera in drammaturgia e voce Nonno Filos, a cura di Edvige Ciranna, con l’accompagnamento musicale di Giorgio Tacconi e in seconda serata la musica della Furlana affiancata da Stefano Tomesani. Il 3 agosto omaggio alle vittime della strage della stazione che vede in cartellone lo spettacolo di burattini con Margherita Cennamo e alle 19 la presentazione del libro di Beatrice Masella ‘Davanti a quel muro’ e a seguire incontro sulla strage del 2 agosto con Andrea Speranzoni, Alessandro Forti Baravelli, Paolo Lambertini e Roberta Garuti.

g. m.