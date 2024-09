Musica e mercatini in giro nelle frazioni

Prende il via la seconda edizione della festa delle frazioni di Bentivoglio: un viaggio tra tradizione e divertimento. ‘Frazioni in festa’ è un evento itinerante che animerà le località di San Marino, Saletto e Santa Maria in Duno. La festa prenderà il via sabato a San Marino, con un weekend ricco di iniziative. La prima giornata sarà dedicata ai più piccoli, con giochi e animazioni pensate per le famiglie. Non mancheranno gli stand gastronomici con le specialità locali e la serata sarà allietata dal dj set Madeinbo di Canale 88, seguito dal tribute band show "Abba Mon Amour", che riporterà i partecipanti nelle atmosfere degli anni ‘70.

Domenica 1° settembre, i festeggiamenti continueranno con la celebrazione del Santo Patrono della frazione, unendo momenti di raccoglimento e divertimento. Il 6, 7 e 8 settembre sarà il turno di Saletto. La frazione aprirà la sua festa con un incontro culturale di grande interesse: un seminario dedicato alla "Stele di Saletto di Bentivoglio e altre sculture orientalizzanti dell’Etruria padana", tenuto dall’archeologa Paola Poli del Museo della Civiltà Villanoviana di Castenaso.

La festa proseguirà il 7 settembre con uno spettacolo dei Magnetika e le immancabili prelibatezze culinarie, per concludersi l’8 settembre con la festa patronale in onore di San Folco, durante la quale saranno esposte le reliquie del Santo.

A chiudere il ricco programma di "Frazioni in Festa" sarà Santa Maria in Duno il 14 settembre. La giornata vedrà la premiazione della squadra vincitrice del torneo di calcetto a 7. Seguiranno una gustosa degustazione di polli alla brace e birre nazionali ed estere, il tutto accompagnato da un dj set che farà ballare i presenti fino a tarda notte. Uno degli elementi centrali della manifestazione è la mostra del gruppo fotografico "Bentivoglio e Dintorni", che con immagini d’epoca e vecchie cartoline racconterà la storia delle frazioni, permettendo ai visitatori di fare un salto indietro nel tempo e riscoprire "com’erano una volta".