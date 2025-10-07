Musica e parole con Bergonzoni

È un incontro tra musica, parola e pensiero lo spettacolo che, stasera alle 20.30, vede sul palco del Duse l’attore Alessandro Bergonzoni e il fisarmonicista Antonello Salis. Si intitola Dire, fare combaciare, leggere e concertamento. Le parole, "lette leggermente" da Bergonzoni, si piegano e si ricompongono, diventando materia viva. Con la sua inconfondibile impronta surreale e filosofica, l’attore indagherà i confini tra presenza e assenza, tra lo smarrimento e il ritrovamento di un nuovo equilibrio. Al suo fianco, la musica improvvisata e visionaria di Salis darà voce e corpo sonoro a un viaggio intellettuale ed emotivo. Li chiamano "momenti archimedici": attimi in cui ciò che sembrava immobile muta improvvisamente prospettiva. Il pubblico sarà invitato a interrogarsi su chi ci rappresenta quando non possiamo esserci e su cosa significhi "rientrare" nella propria vita dopo un’assenza forzata. Non solo spettacolo, dunque, ma atto civile: un’occasione per unire arte e impegno, pensiero e ascolto, coscienza e comunità. L’evento rappresenta il momento conclusivo della ventisettesima Giornata nazionale e undicesima Giornata europea dei Risvegli per la ricerca sul coma, promossa dalla fondazione Gli amici di Luca – Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

a. a.