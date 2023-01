Musica e parole di cinque donne straordinarie con la voce di Violante Placido

Riprende la stagione del Teatro Bibiena. Primo appuntamento in programma domani alle ore 21. Violante Placido (nella foto) in ’Femmes fatales’ racconta le storie di donne che del talento hanno fatto il proprio manifesto, il proprio mezzo di espressione e realizzazione, donne che hanno lasciato un segno nella storia della musica e dell’arte. Violante Placido darà voce e corpo a cinque donne che hanno rappresentato una rivoluzione per il genere femminile: Nico, Marianne Faithfull, Patty Pravo, Françoise Hardy, Yoko Ono.

Sul palco, con Violante Placido, ci sarà anche la band composta da Dario Ciffo al basso e chitarra, Piero Monterisi alla batteria e Sebastiano Forte alla chitarra: con dieci brani simbolo anche la loro musica sarà fondamentale per raccontare donne fuori da ogni schema. Violante Placido, oltre ad essere la voce recitante, cura anche i testi con Michele Prim. Il programma del Bibiena è inserito nel cartellone TTTXTE.