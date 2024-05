Musica e parole intorno a Vivaldi

Comincia domani ’Prospettiva Vivaldi’, un progetto musicale articolato su quattro giornate (21-23 maggio) organizzato da Bologna Festival. Al centro dell’iniziativa, la poliedrica figura di Federico Maria Sardelli, flautista, direttore d’orchestra e filologo musicale, studioso fra i più attivi in ambito vivaldiano, saggista e narratore (e altrove anche pittore e vignettista), artefice in pochi anni di volumi d’alta divulgazione, capaci di raccontare con linguaggio chiaro e brillante storie rimaste fino ad oggi appannaggio degli specialisti. Ecco ad esempio ’L’affare Vivaldi’, sulle incredibili avventure vissute dai manoscritti del compositore, ’Il volto di Vivaldi’, sull’enigmatico ritratto oggi conservato al Museo della Musica, poi la fantastica ricostruzione biografica ’Lucietta, l’organista di Vivaldi’ e quest’anno ’Vivaldi secondo Vivaldi’, che analizza gli autografi per ricavarne indicazioni stilistiche ed esecutive. Da ’L’affare Vivaldi’, Sardelli aveva già tratto un omonimo spettacolo musicale che domani approderà per la prima volta a Bologna; tutto nuovo è invece il suo omologo ’Il volto di Vivaldi’, al debutto assoluto giovedì. Entrambi presentati alla chiesa di Santa Cristina della Fondazza (ore 20.30), con musiche rigorosamente vivaldiane proposte dall’Ensemble Modo Antiquo, fondato e diretto dallo stesso Sardelli (nel secondo programma ci attenderà fin la prima esecuzione in tempi moderni di un’aria d’opera dimenticata). Da non perdere la visita, guidata da Valentina Anzani, al contestato ritratto in cui Sardelli ha voluto riconoscere l’amato Vivaldi (martedì, ore 18, Museo della Musica). A seguire, una tavola rotonda sull’aspra vicenda che contrappose l’Accademia Chigiana di Siena e la Fondazione Cini di Venezia nella riscoperta novecentesca di Vivaldi, chiamate a una sorta di pubblica riappacificazione. Di contorno, al Modernissimo 7 film nei quali la musica di Vivaldi ha un ruolo determinante. Si comincia con Bruno Bozzetto per ’Allegro non troppo’, accoppiati al corto ’Eaux d’artifice’ di Kenneth Anger (20 maggio, ore 16); seguono ’Mamma Roma’ di Pasolini (il 21, ore 10.30), ’Rapsodia in agosto’ di Akira Kurosawa (il 21 ore 20.30), ’La carrozza d’oro’ di Jean Renoir (il 22 ore 15.45), ’La favorita’ di Yorgos Lanthomos (il 22 ore 22.30), per finire con ’I ragazzi terribili’ di Jean-Pierre Melville (il 23 ore 16).

Marco Beghelli