Musica e parole per renderre onore a un amico

Si fa teatro questa sera a Fienile Fluò (via di Paderno 9) nell’ambito del festival Scena Natura. Alle 22 infatti andrà in scena ’A.L.D.E. - Non ho mai voluto essere qui’ di e con Giovanni Onorato e Lorenzo Minozzi. Si tratta di una performance di musica e parole, basata sul dialogo tra un attore e un musicista. Qui il linguaggio oscilla fra il teatro di narrazione e la performance mentre la slam poetry diviene strumento narrativo e la recitazione ritmica delle poesie le rende simili a canzoni. ’A.L.D.E’ è la storia di un personaggio forse fittizio: "Arduino Luca Degli Esposti era un nostro amico – racconta Oorato – che non c’è più. Di lui sono rimaste le cose a cui teneva di più: i suoi quaderni. Arduino non faceva che dire di essere un poeta. ’La vita non è quella che si vive, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla’".