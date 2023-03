Musica e performance con ’Una voce’

di Claudio Cumani

È stata l’opera che ha cambiato la cultura italiana, che ha creato connessioni insospettabili, che ha costruito ponti fra mondi eterogenei. Sono state le pagine che, in pieno pensiero crociano, hanno saputo spiegare l’arte contemporanea attraverso concetti che venivano da discipline lontane dal dominio artistico. Suscitò non poche polemiche nel lontano 1962 l’uscita di ‘Opera Aperta’, il rivoluzionario libro di Umberto Eco ancora oggi punto di riferimento per molti studiosi. Un percorso lungo quello che portò alla stesura del volume: il Professore cominciò a scrivere brani già molti anni prima e di certo fu influenzato dall’amicizia con due ‘pilastri’ della musica novecentesca come il compositore Luciano Berio e il soprano Cathy Berberian, sua compagna. Racconta il professor Claudio Paolucci, coordinatore scientifico del Centro di Studi Umanistici intitolato al grande semiologo: "Eco conobbe Berio in Rai a fine anni ‘50: dal suo ufficio sentiva i suoni contemporanei provenienti dallo studio di fonologia dove il compositore lavorava alla musica elettronica. Nacque una collaborazione". Una collaborazione che portò nel ‘58 alla creazione di ‘Thema (Omaggio a Joyce’), elaborazione elettroacustica incisa su nastro magnetico. Adesso, a 60 anni da ‘Opera Aperta’, a 40 dalla morte di Cathy Barberian e a 20 dalla scomparsa di Luciano Berio, il Centro di Studi Umanistici ha deciso di organizzare un ciclo di seminari sulla voce e di aprirlo con un concerto particolare. Domani alle 20,30 nell’aula absidale di Santa Lucia (ingresso libero fino ad esaurimento posti) si tiene infatti una performance di teatro musicale intitolata ‘Una voce’: intervengono la cantante Ljuba Bergamelli (la voce, appunto), il danzatore Simone Magnani e il compositore Vittorio Montalti (live electronics). Introduce la serata il professore di Estetica Fabrizio Desideri.

"La scelta di offrire un concerto gratuito alla città – spiega Paolucci – si colloca in continuità con la concezione emancipativa della cultura che Eco ha sempre avuto e che, ad esempio attraverso le ‘Lezioni magistrali’, aveva praticato nel tentativo di coinvolgere pubblici sempre nuovi". Il 30 marzo prenderà poi il via nella sede di via Marsala 26 un ciclo di seminari con significativi relatori: fra tutti spicca il nome di Eugenio Barba, guru del teatro internazionale di ricerca, che terrà un laboratorio appunto sull’esperienza della voce all’interno della sua storica compagnia Odin Teatret. Il lavoro del Centro di Studi Umanistici proseguirà più avanti con una serie di seminari dedicati all’Antropocene e al pensiero di Eco. L’arrivo (forse il prossimo anno) in università della preziosa biblioteca del Professore ne intensificherà l’attività di studio e della didattica. Nel segno dell’interdisciplinarità, appunto.