"Musica e Salute a San Lazzaro: Serata a Villa Mediprò" Michele Cassetta e Dragan Babic uniscono musica e teatro per raccontare come la tecnologia stia influenzando il rapporto medico-paziente. Giovedì a San Lazzaro, in uno splendido contesto, con il ricavato devoluto all'Associazione no profit Salute Benessere Donna.