Musica e sapori immersi nella natura

La rassegna a cura del Comune di San Lazzaro, che celebra l’unione tra natura e cultura, torna nelle aziende agricole e negli agriturismi del territorio con un programma di iniziative sempre più ricco, che porterà alla scoperta dei luoghi più belli di San Lazzaro e delle eccellenze locali. Per tutta l’estate e l’autunno gli eventi proseguiranno nelle aziende agricole del territorio, tra cui Azienda Agricola Bonazza, Corte dell’Abbadessa, Azienda Vinicola Tomisa, Podere San Giuliano, Cooperativa Sociale Agriverde, Fattoria Belvedere. Prossimo appuntamento oggi, dalle 19,30, con concerto e a seguire cena all’Agriturismo Corte dell’Abbadessa in via Croara 71. Si esibirà Greta Magnani accompagnata dalla chitarra di Paolo La Ganga.