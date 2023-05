Musica e shopping alla festa dei commercianti

Diciott’anni all’insegna della qualità e del divertimento. Sono quelli trascorsi dalla prima edizione di ’Commerciantinfesta’, kermesse di strada realizzata dagli operatori economici di Persiceto, che quest’anno andrà in scena sabato dalle 9 alle 24 e domenica dalle 9 alle 20. Organizzata dalla Pro Loco col supporto di First Eventi & Comunicazione e col patrocinio della locale Confcommercio Ascom e in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna, la festa, che negli anni è diventata un appuntamento fisso della primavera persicetana, si conferma il momento ideale per fare shopping. Ma non di soli acquisti vive ’Commerciantinfesta’. Accanto ai tanti prodotti, la festa mette infatti in bella mostra un carnet ricco di appuntamenti tra musica live, animazioni per bambini e, per gli amanti degli amici a 4 zampe, sfilate canine, stand di associazioni animaliste e set fotografici. Insomma, un ventaglio di intrattenimenti ampio e variegato che accompagnerà il prossimo weekend da mattina a sera con la novità, quest’anno, delle visite guidate alla scoperta di aneddoti, storie e curiosità di negozi, botteghe storiche, bar e circoli ricreativi del paese (per prenotazione e informazioni [email protected]).