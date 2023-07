Musica e teatro in anteprima con Antonio Pisu ‘Oltre il confine’ si svela al Battiferro

Prosegue la programmazione al Battiferro, stasera alle 21, con una particolare anteprima che vedrà protagonista Antonio Pisu, figlio di Raffaele Pisu e fondatore di Genoma Films. L’attore e regista è anche cantautore e si esibirà in uno spettacolo che combina la sua passione per la musica e il teatro dal titolo Oltre il Confine. Si stratta di un progetto esilarante– spiegano gli organizzatori –, un vero e proprio spettacolo teatrale che alterna risate irrefrenabili a momenti di riflessione, il tutto arricchito da musicisti di altissimo valore. Scritto a quattro mani da Pisu e Tiziana Foschi (Premiata Ditta) e sua collega in molti successi teatrali, toccherà poi tetri e nelle piazze Italiane. Quello al Battiferro è dunque un debutto. Lo spettacolo, a ingresso gratuito con prenotazione consigliata, sarà aperto da Samuela e Cecilia.